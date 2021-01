El Presidente analiza con gobernadores medidas ante la suba de contagios de coronavirus

El presidente Alberto Fernández mantenía desde este mediodía una videoconferencia con los gobernadores de todo el país para analizar las “medidas a seguir” ante el incremento de contagios por coronavirus registrados en los últimos días, se informó oficialmente. La reunión virtual era encabezada por el Presidente desde la residencia de Olivos, acompañado por los ministros de Salud, Ginés González García, y de Interior, Eduardo de Pedro; y la secretaria de Acceso a la Salud; Carla Vizzotti. Participan del encuentro virtual el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta -que informó esta mañana por las redes sociales que dio positivo en coronavirus- y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Córdoba, Juan Schiaretti; Corrientes, Gustavo Valdés; y Entre Ríos, Gustavo Bordet. También estan presentes los mandatarios provinciales de Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; y San Juan, Sergio Uñac. También forman parte de la reunión los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella; y Tucumán, Juan Manzur. Nuevas restricciones El mes pasado, el gobierno nacional prorrogó el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo) hasta fines de enero, pero el aumento de casos obligó en los últimos días a volver a restricciones en algunos distritos. Chaco, Formosa, La Pampa y municipios de Buenos Aires y Santa Fe dispusieron en las últimas horas restricciones a la circulación de personas ante la suba de contagios, mientras que Santiago del Estero resolvió exigir hisopados para ingresar al distrito y la ciudad correntina de Mercedes decidió limitar el horario de entrada en los accesos. El martes, los ministros de Salud del país coincidieron en observar “una falta significativa del cumplimiento de las medidas de prevención para mitigar la transmisión del virus que puede propiciar el adelanto de una segunda ola”, según expresaron en la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa). “Estamos preocupados por el tremendo cambio de actitud de la gente” GINÉS GONZÁLEZ GARCÍA “Estamos preocupados por el tremendo cambio de actitud de la gente”, dijo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, en el encuentro del martes del Cofesa, que tuvo como eje la evolución de la pandemia de Covid-19 y las medidas a adoptar. “Empezamos a pagar el costo de esta conducta asociada con una percepción de que esto ya pasó. Primero se infectan los jóvenes, transmiten el virus a otros y empezamos con las internaciones”, advirtió el titular de la cartera de Salud. En tanto, en el reporte sobre la situación sanitaria brindado este miércoles, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, llamó a “prestar atención y redoblar los esfuerzos” en los cuidados individuales frente a la pandemia para “disminuir la transmisión” de la enfermedad, ante el incremento registrado en las últimas semanas.

