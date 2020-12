El Gobierno ratificó que la semana próxima llegan las primeras dosis de la Sputnik V

El Gobierno nacional ratificó que la semana próxima llegarán al país desde Rusia las primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, en un vuelo que arribará en vísperas de la Navidad. “Argentina está preparada para la llegada de la vacuna la próxima semana”, aseguró el subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud, Alejandro Costa en declaraciones a CNN radio, mientras la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que “se harán todos los esfuerzos para traer la mayor cantidad de vacunas”. “Desde el Ministerio de Salud estamos armando la logística de la vacunación en las provincias para que una vez que arribe la vacuna desde Rusia se pueda iniciar la campaña en los centros de vacunación, tres o cinco días después “, señaló Costa. Y en ese sentido, el funcionario advirtió: “Después de esos cinco días como máximo, se podrá empezar a vacunar, por lo que necesitamos la mayor celeridad administrativa y logística”. El subsecretario Costa consideró que “el Gobierno argentino, a través de su línea aérea de bandera Aerolíneas Argentinas, ya tiene preparada toda la logística para traer a partir del 22 de diciembre la vacuna” al país. “Esperamos que las negociaciones, los diálogos y las evaluaciones finales que están haciendo desde el Gobierno argentino en Rusia permitan que ya la semana que viene podamos tener el primer embarque hacia nuestro país”, remarcó. Costa se refirió a las negociaciones que mantiene en Rusia la comitiva argentina, encabezada por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y técnicos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). En ese sentido, afirmó que la comitiva está “en Rusia haciendo las evaluaciones de la producción que trabajan en la cadena de la fabricación de la vacuna”. El vuelo del Airbus 330-200, que está siendo acondicionado para el traslado de las vacunas, partiría el próximo martes 22 a las 3.30 de la madrugada y arribará, sin escalas, al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo luego de 16 horas, mientras que el regreso está previsto para el miércoles 23 a las 18.30. El funcionario explicó que, mientras tanto, la Anmat está recibiendo documentación y dijo que “la idea es que una vez llegada la vacuna esté todo aprobado desde el punto de vista administrativo para que se dé paso rápidamente a la logística”. Asimismo, indicó que el Gobierno nacional “también está celebrando contratos con empresas de logística para la distribución de las vacunas en todo el país, que se realizarán mediante las cámaras de vacunas provinciales”. Respecto de la aplicación de la inmunización en mayores de 60 años, Costa afirmó que en el Ministerio de Salud “se está esperando que la cartera rusa de Salud apruebe la aplicación en este grupo etario”. “Según los datos que tenemos, un comité de expertos rusos sostuvieron que los resultados son óptimos y ahora resta esperar la autorización del Ministerio de Salud de Rusia”, advirtió el funcionario. Por otra parte, sobre las otras vacunas contra el coronavirus explicó que “se buscaron las mejores condiciones basadas en calidad, eficacia y seguridad y Rusia se comprometió a entregar primero”. Sobre las negociaciones con el laboratorio Pfizer para la compra de la vacuna que ya se aplica en Gran Bretaña, Costa sostuvo que “Argentina tiene la máxima vocación de seguir dialogando con la empresa para adquirir nuevas vacunas”. La campaña de vacunación En tanto, Todesca pidió “mantener un poco más la calma” y “tener confianza” en que la campaña de vacunación contra el coronavirus va a “salir bien”. “Vamos a hacer todos los esfuerzos para traer la mayor cantidad de vacunas al país y luego de que estén en el territorio nacional poder vacunar según el orden que el Ministerio de Salud indique”, expresó la vicejefa de Gabinete en declaraciones a Radio 10. “Entiendo que estemos todos muy ansiosos, pero hay que mantener la calma porque lo vamos a ir resolviendo bien, ya que se demostró en esta pandemia que la Argentina tiene grandes capacidades en su sistema de salud. Tengamos confianza, lo vamos a hacer bien”, manifestó la funcionaria. Al analizar cuáles serían las medidas ante un hipotético rebrote en el país -como sucede actualmente en Europa-, Todesca afirmó que “si hay un escenario muy negativo, el Gobierno va a reformular todas las partidas para asistir al trabajo y la producción”. La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo desde Rusia que la comitiva que encabeza “avanza en el trabajo de verificación técnica” a cargo del Anmat y en las labores vinculadas a la logística. “Hasta ahora tenemos la posibilidad de contar con dosis para vacunar entre 20 y 25 millones de personas entre enero y junio de 2021”, subrayó Vizzotti.

