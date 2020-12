El Presidente destacó el valor de la unidad del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández, durante un acto que encabezó junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, subrayó que, después de un año de gestión, el Frente de Todos “sigue unido como siempre” y con el rédito de “cumplir promesas y compromisos” asumidos en campaña. El jefe del Estado hizo un repaso de la gestión para hacer frente a la pandemia de coronavirus y señaló que el Gobierno trabajó contra reloj y poniendo todos sus esfuerzos para lograr que “ningún argentino se quedara sin atención médica”. Durante su mensaje en el Estadio Unico de La Plata, Fernández sostuvo que la pandemia sorprendió al país cuando estaba “terapia intensiva”. Mencionó los “hospitales modulares” que se levantaron, los respiradores que se compraron y los hospitales que la anterior gestión macrista había dejado sin terminar y que su Gobierno completó para que “nadie se quede sin atención”. “Cada vida es una herida para los argentinos. Pero las cosas que hicimos en estos meses nos permitieron salvar vidas humanas y afianzar un compromiso ético con la vida", subrayó. En cuanto a la vacunación, remarcó el trabajo que realiza el Gobierno para que todos los argentinos y argentinas reciban la vacuna y dijo que, si bien el acuerdo más avanzado es con Rusia por la Sputnik V, siguen las conversaciones con otros laboratorios. En ese marco, cuestionó a quienes intentan generar dudas respecto a las acciones que se realizan para tener lo antes posible las vacunas y se dirigió especialmente a Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical que intentó sembrar sospechas en las negociaciones. "La corrupción fue dejar miles de vacunas en los galpones de la Aduana. Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera, porque nosotros no le robamos a la gente. Venga todas las veces que usted quiera", replicó. Pero las cosas que hicimos en estos meses nos permitieron salvar vidas humanas y afianzar un compromiso ético con la vida” ALBERTO FERNÁNDEZ En cuanto a lo que se avanzó aún en contexto de pandemia, el jefe de Estado dijo: “En medio de la crisis, fuimos cumpliendo promesas y compromisos”, entre las que mencionó las de defender los ingresos de los jubilados, ampliar los derechos de las mujeres y mantener las redes de solidaridad con los más vulnerables. En ese marco, con la vista en la vicepresidenta, afirmó: “El 10 de diciembre del año pasado, mientras mirábamos la Plaza de Mayo, me dijo ‘no le preste atención a lo que escriben los diarios, mire a los ojos del pueblo y háblele al corazón`. Hice eso. Fue el mejor consejo”. Cristina consideró que el mundo fue puesto “patas para arriba” a causa de la pandemia La vicepresidenta, quien dio su mensaje unos minutos antes que el Presidente, apuntó al “desafío por venir” que, dijo “es repensar el sistema de salud en la República Argentina” porque “dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias”. n ese sentido, Fernández de Kirchner explicó que habrá que construir “un sistema nacional integrado de salud articulado, para hacer un uso más eficiente” de lo logrado, y consideró que el mundo fue puesto “patas para arriba” a causa de la pandemia, incluso para quienes creían tener “la vaca atada” y “la reelección asegurada”. El otro desafío” va a ser la economía, que va a crecer en 2021″, dijo, pero advirtió sobre la necesidad de evitar que ese crecimiento “se lo queden tres o cuatro vivos”. En ese marco apuntó a “alinear salarios, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas”, graficó que “el 70 por ciento de la actividad económica se da gracias a la demanda” y recordó que en los “12 años y medio” de gobierno de Néstor Kirchner y de ella misma, lograron hacerlo. También se refirió al lawfare que, dijo, “es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer”. “Está claro que el lawfare no es porque le caemos mal a algunos. Con ese sistema se busca disciplinar. Miren por ejemplo la causa del dólar futuro. Con Axel (Kicillof) vamos a juicio oral, pero los que más se beneficiaron fueron los macristas, remarcó. Y en ese sentido, agregó: “Son causas con las que se busca que no hagamos tal y cual cosa cuando gobernamos. Les digo que si tiene miedo, que se dediquen a otra cosa, porque necesitamos hombres y mujeres que se jueguen por defender los intereses del pueblo”. Cristina consideró que tras la pandemia hay que tratar de “equiparar salarios, precios, sobre todo de los alimentos y las tarifas”. “Eso fue lo que hicimos en los doce años que gobernamos y por eso nos votaron, además de que supimos unirnos. Por algo la gente en la Provincia votó a un exministro de Economía, porque tenía memoria de que había vivido mejor”, fundamentó. Cristina abogó por un sistema de salud integral entre lo público, lo privado y las obras sociales que “sea capaz de afrontar los desafíos de las nuevas pandemias que puedan venir”. Anuncios del gobierno bonaerense Por su parte, Kicillof repasó su gestión de gobierno en 2020, anunció un plan de viviendas, ayuda en los comedores escolares y un plan para la construcción de 10 viviendas en la Provincia. También hablaron el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el diputado Máximo Kirchner y la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quienes pusieron énfasis en la unidad y en el trabajo que este año se llevó cabo desde los parlamentos de Nación y Provincia para apuntalar la recuperación del país en la pospandemia. En el acto estuvieron las mayoría de los dirigentes centrales de la coalición de gobierno, entre ellos los ministros de los gabinetes nacional y de la provincia de Buenos Aires. El gobernador Kicillof hizo un balance de su primer año de gestión ante la mirada de la vicegobernadora Magario y otras autoridades del distrito. Entre los invitados estuvieron varios legisladores y personalidades de distintos ámbitos.

