Difundieron imagen actualizada de María Cash: es un dibujo de proyección de edad pedido por su familia

Un imagen actualizada del rostro de María Cash, de quien nada se sabe desde julio de 2011, fue difundida hoy por la familia, que solicitó la realización de la proyección de edad a pocos meses de cumplirse diez años de su desaparición. El dibujo realizado por el perito Alberto Suárez es una proyección de edad y lo hizo a mano alzada, con un lápiz óptico y una tablet, y en conjunto con otros profesionales de la Consultora Integral en Seguridad WD, a la que la familia le encargó el trabajo. “Empezamos por pedido de la familia en julio porque ya habían pasado casi 10 años y no estaban conformes con la proyección anterior. Entre varios especialistas de la consultora se hizo el trabajo, el cual se abordó integralmente”, comentó Suárez a NA. “La familia quedó muy conforme y para nosotros no hay mejor prueba de control que la familia, ya que la madre de María nos dijo: ‘es María con más edad'”, dijo el perito, que también participó de la proyección de edad de Sofía Herrera, la nena de 3 años desaparecida en septiembre de 2008 en un camping de Río Grande. Suárez señaló que a la familia, básicamente, le solicitaron fotos, datos identificatorios, señas particulares y detalles de la joven, y hasta se trabajó con un video. Si bien el perito remarcó que en la mayoría de las fotos con las que trabajó, la joven aparecía sonriendo, “en la proyección su rostro salió con calma porque tiene que ser neutral ya que no siempre la persona está sonriendo”. En tanto, este martes y durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la imagen, la madre de Cash, María del Carmen Gallego, sostuvo: “Esta imagen tiene mucho de lo que tenía María por entonces. Los peritos trabajaron más de tres meses luego de recopilar las imágenes y hablar con nosotros”. Y agregó: “Ojalá sirva para que surjan nuevos datos. Pasaron muchos años, casi diez. Y todo sigue. Seguimos buscando. A veces avanzamos a paso de tortuga, pero no perdemos las esperanzas”. En breve diálogo con NA, Patricio Cash, hermano de María, dijo que está nueva imagen que se conoce de su hermana “nos ayuda a tener una opinión más de los profesionales”, y que es lo último que se incorpora al expediente de la búsqueda. María Cash desapareció cuando tenía 29 años, tras salir el 4 de julio de 2011 desde la terminal de ómnibus de Retiro hacia la ciudad de San Salvador de Jujuy, para dirigirse a la casa de un amigo. Cuatro días después fue vista por última vez, y recién en septiembre del año pasado la Justicia salteña creó una comisión para investigar junto a Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la desaparición de Cash.

