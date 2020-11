Cascallares entregó microcréditos a emprendedores brownianos

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, entregó microcréditos a vecinos y vecinas emprendedores de la economía social del distrito para que puedan mejorar sus proyectos. La jornada se llevó adelante en el Palacio Municipal, donde el jefe comunal se reunió con tres brownian@s de Glew a quienes les hizo entrega de microcréditos para fortalecer y expandir sus micro emprendimientos individuales o familiares. Entre los presentes, estuvo Alejo, un joven diseñador gráfico y editor audiovisual que utilizó los recursos para incorporar una computadora con los componentes necesarios para ampliar su productora de contenidos. “Esta iniciativa me parece genial y muy necesaria. Espero que esto siga creciendo porque hay mucha gente que tiene ganas y capacidad y por motivos económicos no puede llevarlos adelante”, resaltó. También estuvo Alberto, otro vecino de Glew, quien junto a su familia elabora artesanalmente dulce de leche, dulces frutales, conservas y licores sin conservantes. “Quiero agradecer al Municipio por este apoyo tan importante que nos da la posibilidad de seguir creciendo”, remarcó. Por último, también fue beneficiada por el microcrédito Alejandra, quien tiene una casa de comidas. “El proyecto me parece realmente buenísimo. Estoy contenta de ser de los primeros en recibir este apoyo tan importante que es un incentivo enorme en un momento tan difícil como este”, concluyó. De la jornada participaron también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán y la subsecretaria de Economía Social, Ivanna Rezano.

