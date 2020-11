El municipio de Almirante Brown inició la histórica pavimentación de la Avenida Republica Argentina

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, puso en marcha la histórica obra de pavimentación de la Avenida República Argentina, que incluirá la obra hidráulica completa y la instalación de luminarias con tecnología LED a lo largo de toda la traza. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares remarcaron que en total se asfaltarán cuatro kilómetros y se instalarán 2.200 metros de cañerías y ductos, beneficiando directamente a vecinos y vecinas de las localidades de Ministro Rivadavia, Longchamps, Glew y José Mármol. La Avenida contará con asfalto de hormigón armado, dos vías de circulación y dos carriles por cada vía, además de un divisor. “Estamos muy felices porque luego de haber concretado la pavimentación de la avenida Espora, ahora comenzamos con los trabajos en una de las redes principales que tiene nuestro distrito junto con Ruta 4 e Hipólito Yrigoyen: la avenida República Argentina”, destacó Cascallares, al tiempo que remarcó que “era algo muy esperado por tod@s los brownian@s”. El jefe comunal destacó la decisión política del Presidente Alberto Fernández y el trabajo articulado con el ministro Gabriel Katopodis para poner en marcha y estar ejecutando esta obra tan necesaria para nuestro distrito. Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández, explicó que este histórico avance permitirá un “desarrollo de toda el área rural, productiva y de esparcimiento que hay en esa zona del distrito, generando conectividad y resolviendo la infraestructura básica en un área muy extensa”. La obra contempla la pavimentación por tramos desde el cruce con la avenida Espora hasta la calle Hugo del Carril, en una extensión de cuatro kilómetros, con trabajos hidráulicos y de iluminación en toda la traza. En este sentido, los trabajos en el primer tramo ya comenzaron e incluyen la pavimentación con hormigón entre la avenida Espora hasta la calle Santa Fe, con un ancho de nueve metros de calzada, además de la colocación de un semáforo en el cruce con Espora, iluminación con tecnología LED y veredas laterales. El segundo tramo de hormigonado, en tanto, se extiende desde la avenida Juan B. Justo hasta 25 de Mayo, también con un ancho de nueve metros de calzada, veredas e iluminación. En este caso, la obra incluye paradas de colectivo y dos obras hidráulicas para mejorar el saneamiento en toda la zona: pluviales entre Gabino Ezeiza y Juan B. Justo y entre Juan B. Justo y el arroyo. También se llevará adelante un tercer tramo que va desde 25 de Mayo hasta Hugo del Carril. Los trabajos en esta zona incluyen una doble calzada con separador en el medio, veredas e iluminación. También contará con demarcación horizontal y vertical con cartelería y saneamiento hidráulico. Por último, también se culminará el trayecto de dos cuadras de República Argentina entre Bynnon y Canale, en la localidad de José Mármol, dejando completamente pavimentada esta importante avenida que atraviesa diagonalmente varias localidades de Almirante Brown y que conectará directamente con otros distritos como Florencio Varela, Quilmes y Presidente Perón.

