Protesta y destrozos en Mar del Plata en un reclamo por las playas públicas

Vecinos de Mar del Plata protagonizaron este domingo una protesta por falta de espacio público en las playas de la ciudad, en la que se produjeron algunos incidentes y destrozos. La protesta se llevó a cabo en la Costa y Berutti, donde decenas de vecinos expusieron la problemática al señalar que en sectores de la playa marplatense los concesionarios privados llegan a totalizar los espacios en la arena. Durante la manifestación, un grupo de vecinos arrancó postes de delimitación de playas privadas, además de provocar destrozos en uno de los balnearios del lugar, con rotura de carpas e instalaciones. La protesta en la zona de “Perla Norte” fue convocada a través de las redes sociales por distintas agrupaciones y vecinos que protestan por la situación, la cual aseguran, se reitera hace años en distintos puntos de la costa de Mar del Plata, según el portal local Qué Digital. El lugar elegido es uno de los sectores en los que se señala, por parte de los manifestantes, la falta de espacio público por el avance de las concesiones, combinado con el crecimiento de la marea, deja prácticamente sin espacio pública a la playa. El titular de la concesión de la playa en la que se produjeron destrozos, Jorge Riccilo, definió la situación como “un hecho muy grave”. “Tienen derecho a protestar, estaba todo tranquilo hasta que bajaron y provocaron destrozos. Hace cinco años que estoy trabajando con la discapacidad. Es una picardía lo que pasó porque es diez días antes de abrir la temporada. Hicimos una inversión grande y todavía no terminamos los trabajos. Vamos a volver a trabajar y a abrir igual”, señaló el hombre en declaraciones al canal TN. “Basta de priorizar el negocio de unos pocos por sobre el interés de todos” , “Por un espacio digno para todos en la playa”, “Las playas son de la gente”, fueron algunas de las consignas que se vertieron en una manifestación en la que también se hizo hincapié en la falta de medidas de prevención contra el coronavirus en los escasos sectores de playa públicos. “Parece que la Municipalidad se toma en serio el distanciamiento social para los que pagan una carpa, el resto va a estar apilado en las pequeñas franjas de arena entre el vallado y el mar a la suerte de las mareas”, sostuvo la ONG En Defensa de la Playas Públicas, una de las entidades convocantes, a través de las redes sociales.

Both comments and pings are currently closed.