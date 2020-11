El municipio de Almirante Brown homenajeó a ex combatientes de Malvinas imponiendo su nombre a una calle de Longchamps

El Municipio de Almirante Brown que conduce Mariano Cascallares llevó adelante la imposición del nombre de calle “Héroe de Malvinas Omar Alberto Núñez” en homenaje a un ex combatiente browniano en el barrio Sakura, de la localidad de Longchamps. La jornada se realizó en el cruce de las calles Combate de Monte Santiago y ex Carlos Molina Massey, en un emotivo acto encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, el coordinador de Ex Combatientes, José Palacios y familiares del héroe browniano. En este sentido, la jornada incluyó el descubrimiento del cartel Indicativo de la calle y la entrega a la familia de la ordenanza N° 11.571, del Concejo Deliberante local, por la cual se propicia el cambio de nombre, al cumplirse ocho años de su fallecimiento. Por parte del homenajeado, estuvieron presentes su hermana, Rosa Núñez, y su hija, Romina Núñez, quienes expresaron su “enorme alegría por este reconocimiento” por parte del Municipio que encabeza el intendente Mariano Cascallares. “Es un orgullo poder caminar por esta calle y ver su nombre. Es el lugar en el que pasaba todos los días porque en esta calle se encuentra su casa y también el club”, relató Rosa Núñez. También participaron el presidente de la Unión Vecinal Sakura, Claudio Nievas; integrantes del Centro de excombatientes “Puerto Argentino”; el subsecretario de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Adrián Arano y la directora de Derechos Humanos, Débora Casado, además de familiares, amigos y vecinos. PERFIL Omar Alberto Núñez nació el 13 de noviembre de 1962 en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. A los 12 años se mudó al barrio Sakura, donde vivió su infancia y juventud. En 1981 se incorporó al Servicio Militar en el Regimiento de Infantería Nº7 “Cnel. Conde”, con asiento en la ciudad de La Plata. Con ese regimiento tomó posiciones en los alrededores de Puerto Argentino, soportando los ataques de la marina y aviación inglesa. Al finalizar la guerra, perdió 36 hermanos de la vida y otros 100 quedaron heridos en la batalla de Monte Longdon. Luego del enfrentamiento armado regresó al barrio Sakura de Longchamps y participó junto con los veteranos de la construcción del monumento al soldado ubicado en la plaza Puerto Argentino de localidad de Malvinas Argentinas y se involucró por el trabajo en el club barrial. Finalmente, Omar, también llamado “El Indio” o “Pasarela”, murió el 4 de julio de 2012, por un síndrome postraumático. En homenaje a su vida, su paso por la Guerra de Malvinas, su trabajo en la posguerra y en el barrio, el Municipio de Almirante Brown grabó su nombre para inmortalizarlo junto a sus seres queridos.

