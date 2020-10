Sergio Berni duro con Grindetti por querer comprar pistolas Teaser y pidió “dejar de hacer demagogia”

El ministro de Seguridad bonaerense cuestionó este miércoles el proyecto impulsado por el gobierno de Lanús, que encabeza Néstor Grindetti, para adquirir pistolas taser ya que “ese distrito no tiene Policía, sino que es la Bonaerense” y pidió “dejar de hacer demagogia”. Berni lo sostuvo en declaraciones radiales luego de una entrevista que le realizaron al jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, quien se refirió al envío de una ordenanza al Concejo Deliberante para comprar 30 pistolas taser para ser usadas por los agentes en zonas de alto tránsito. Berni ironizó al respecto que “Lanús no tiene Policía y si quieren comprar pistolas taser, las podrán usar entre los funcionarios”, y criticó que “no puede ser que los intendentes se apropien de la Policía local en las buenas, o para hacer campaña y demagogia, y después cuando tienen los problemas, la desconozcan”. “Empecemos a clarificarle a la población cómo son las cosas”, remarcó Berni y señaló que, al hacer una encuesta dentro de la Policía local, “los agentes no sabían si su jefe era el responsable de la Policía o el intendente y, si el propio efectivo tiene semejante confusión, menos la sociedad, que no conoce la orgánica policial”. El funcionario agregó que “hay que dejar de hacer demagogia y pensar en cómo aplicar el Plan Integral de Seguridad, que se trabajó con el Gobierno nacional y para el cual el presidente Alberto Fernández destinó una partida para ese plan”. Ahora “los intendentes están discutiendo cómo se apropian de esa partida y qué es lo que van a hacer de ella, cuando esa partida es para equipar de una vez y para siempre a la Policía, en lugar de que cada uno compre lo que quiera para una Policía que no le es propia”. “FALTA DE RESPETO” Además, Berni afirmó que le parece “una falta de respeto que se hable de las Policías locales porque cuando cometen errores, la culpa es de la Bonaerense y muchos se apropian de la Policía local en las buenas y en las malas, la desconocen”. “La Policía depende de un solo mando, que es el jefe de Policía y el ministro de Seguridad; no podemos mirar las encuestas y decir ‘queremos las taser’”, aseveró. Por último, Berni indicó: “Escuchaba hablar sobre el precio y me parece que tienen un desconocimiento total, porque no importa cuánto vale la pistola en sí misma, sino que lo que es muy caro es todo el sistema de control y, por sobre todo, el entrenamiento con las taser”.

Both comments and pings are currently closed.