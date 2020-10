El partido Justicialista de Almirante Brown rindió un emotivo homenaje a Juan Domingo Perón

Al cumplirse hoy el 125° aniversario del natalicio del General Juan Domingo Perón, el intendente de Almirante Brown y titular del Partido Justicialista local, Maríano Cascallares, junto a miembros del Consejo del PJ, rindieron homenaje al ex presidente con el emplazamiento de una placa conmemorativa en el mausoleo del Museo Histórico 17 de Octubre en la mítica Quinta de San Vicente. “La gratitud del legado de Juan Donmingo Perón gobernante es tan grande que tiende a opacar la que tal vez sea su herencia más valiosa: su doctrina de pensamiento”. Así reza el texto grabado en la placa homenaje descubierta por los dirigentes peronistas de Almirante Brown en el mausoleo donde descansan los restos del tres veces presidente de los argentinos en el partido de San Vicente. El acto contó con la presencia de -entre otros dirigentes del Consejo del PJ local- Juan Fabiani (secretario general), Cristina Vilotta (vicepresidenta), Ignacio Villaronga (secretario de Cultura), Eduardo Fabiani (secretario de Relaciones Institucionales), Laura Silvetti (secretaria de la Mujer), Santiago Paolinelli (secretario de juventud), y Nicolas Jawtuschenko (congresal provincial) además del director del Museo, Cristian Scollo. Mientras tanto, hoy jueves 8 de octubre bien temprano por la mañana el titular del Partido Justicialista browniano, Mariano Cascallares, conmemoró el natalicio de Juan Domingo Perón colocando una ofrenda floral en el busto al General que se ubica en el ingreso al PJ local. Lo acompañaron la diputada nacional María Rosa Martínez, Juan Fabiani y la dirigente Norma Warrel, entre otr@s compañer@s brownian@s.

