Nicolas Mantegazza y Laura Alonso firmaron importante convenio de asistencia financiera para Bomberos Voluntarios

La Asociación Bomberos Voluntarios de San Vicente recibió una fuerte ayuda económica tras la firma de un convenio para el financiamiento de un programa de fortalecimiento institucional que se realizó a través de la entrega de un importante subsidio. Se trata del encuentro que mantuvo el Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza en conjunto con la Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Laura Alonso y representantes de bomberos, entre ellos su Presidente, Norberto Barciocco. El proyecto denominado “Nos Equipamos para Ayudarte”, tiene como objeto lograr, mediante la adquisición de elementos de protección personal y herramientas de trabajo adecuadas, que se brinden condiciones seguras de trabajo para las arduas tareas que desarrolla el cuerpo de bomberos en sus diversas actuaciones y que las mismas puedan ser llevadas a cabo de la mejor manera posible en beneficio de toda la comunidad sanvicentina. Dentro del equipamiento a fortalecer, se encuentra la compra de los siguientes insumos: Equipo Estructural; Equipo Forestal; Guantes de Incendio; Capuchas de Tipo Monja; Borcegos de Cueros; Gorra Fajina; Linterna Streamlight Vulcan 180; Crique de Rescate; Semi Máscara; Juego de Filtro; Forzador de Flujo; Sierra Sable; Maniquí Adulto con Monitor y Maniquí Entero con Monitor Torso RCP. Recordemos que en el mes de junio, Mantegazza y Alonso visitaron el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Vicente, donde dialogaron con miembros de su comisión directiva acerca de las necesidades de su institución. Apenas tres meses más tarde, ambos funcionarios sellaron el financiamiento para la compra de recursos materiales con los que contará prontamente bomberos.

Both comments and pings are currently closed.