Cascallares y Malena Galmarini recorrieron importante obra cloacal en Claypole

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió las obras de cloacas que benefician a más de mil vecinos y vecinas de la localidad de Claypole junto a la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini. La jornada se llevó adelante en el cruce de las calles Cavour y Uruguay, donde el jefe comunal y la titular de AySA recorrieron la obra “Red Secundaria Claypole Norte-Módulo 1”, la cual incluye la instalación total de 2204 metros de cañería, lo que representa unas 233 nuevas conexiones domiciliarias. Esta iniciativa realizada en articulación con AySA beneficiará a vecinos y vecinas de los barrios Sáenz, Medalla Milagrosa y El Trébol, comprendiendo el perímetro ubicado entre las calles Garibaldi, Tuyuti, Joaquín V. González y Cavour de Claypole. “Estas son obras muy importantes que sin dudas son muy reconocida por los vecinos y vecinas de Claypole”, subrayó Cascallares durante la recorrida, al tiempo que agradeció la presencia de Galmarini y remarcó “la decisión del Gobierno Nacional de seguir haciendo inversiones que además del impacto sanitario son generadoras de trabajo”. Por su parte, Galmarini destacó que “el objetivo es avanzar cada vez más con emprendimientos como esta, que impactan positivamente en la economía familiar, en el desarrollo local, la salud y el medio ambiente”. La nueva red cloacal, que es realizada por la Cooperativa de Trabajo Néstor Kirchner y que se ejecuta mediante la iniciativa de perspectiva y equidad de género, tiene prevista su finalización en junio de 2021. De la jornada participaron también el director de Relaciones Gubernamentales de AySA, Mario Russo; la subsecretaria de Infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández; el director de Trabajo con la Comunidad, Alejandro Torres, y el delegado municipal de Claypole, Damián Aranda, entre otros.

