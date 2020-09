Confirmaron la identidad del sospechoso que faltaba en el crimen de Fernando Báez Sosa

El asesinato de Fernando Báez Sosa tiene un nuevo registro ya que la Justicia confirmó la identidad del sospechoso Nº 11 que participó los ataques que tuvieron como desenlace su muerte a la salida de un boliche en Villa Gesell. El sospechoso podría ir a juicio con el resto de los rugbiers acusados. Fabián Améndola, uno de los abogados de la querella, quien además dijo que está pendiente la incorporación de una pericia de todas las imágenes del momento del crimen, en la que se pide la identificación de los rostros de los asesinos. Améndola afirmó: “En unas testimoniales que se tomaron hace dos semanas se pudo corroborar la identidad de la persona numero once… Luego de la pericia que falta, veremos qué temperamentos tomaremos, al igual que la Fiscalía”. El letrado comentó que el joven identificado podría incorporarse a la causa y ser juzgado junto a los rugbiers o, incluso, que la causa podría llegar a desdoblarse. “Nosotros hasta ahora nos hemos enfocado exclusivamente en lo que tiene que ver con la determinación del hecho puntual que es la muerte de Fernando y los autores materiales del homicidio. Una vez que esté esa etapa concluida empezaremos a analizar otro tipos de responsabilidades”, sostuvo Améndola. “Surge de algunas de las comunicaciones un cierto goce en la forma de cómo cometieron el hecho y la forma en la que lo hicieron”, indicó. Por eso, la querella considera que se trata de un “homicidio por placer”.

