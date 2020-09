Coparticipación: 19 gobernadores respaldaron la decisión del Gobierno

Gobernadores de 19 provincias respaldaron hoy en un comunicado que difundieron de manera conjunta la decisión del presidente Alberto Fernández sobre la distribución de recursos para “evitar cualquier tipo de favoritismo” y, más tarde, ampliaron individualmente esos conceptos en declaraciones públicas. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, celebró la decisión del Gobierno nacional de destinar a la provincia de Buenos Aires un punto de la coparticipación adicional que en 2016 se había dispuesto en favor de la Ciudad y destacó que a través de ese paso “empezó ese camino de recuperación de la provincia”. Al encabezar la presentación del Plan Integral de Seguridad, en La Plata, Kicillof remarcó que la insuficiencia de recursos en la provincia “impide muchas veces hacer lo necesario para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses” y atribuyó ese problema al hecho de que mientras Buenos Aires aporta el 40% de los recursos coparticipables, “recibe sólo el 22%”. Por su parte, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que “el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto a redistribuir fondos coparticipables va en camino de reafirmar el sentido federal de los recursos, definición que no solo avalamos sino que celebramos”. Arcioni recordó que “la provincia del Chubut, durante la gestión del gobernador Atilio Viglione (UCR) había cedido a Nación como un gesto de solidaridad política recursos que estaba percibiendo Chubut, que a lo largo de los años durante más de tres décadas, representan una suma multimillonaria que algún día nos deberían reconocer”. La alusión de Arcioni hace referencia a que Chubut en la década del 80 cedió derechos que nunca recuperó, bajando el porcentaje de coparticipación del 1,9588% al 1,5842%. “Nosotros somos los primeros interesados en que se discuta la distribución de los fondos coparticipables para ponernos en un pie de igualdad, porque desde entonces provincias con menos población que la nuestra reciben la misma cantidad de fondos coparticipables y otras, con igual cantidad, perciben mucho más”, expuso en diálogo con Télam el mandatario chubutense. Desde Tucumán, en tanto, consultado sobre el llamado “presupuesto federal”, el gobernador Juan Manzur expresó que “es un anuncio muy importante del Presidente, Alberto Fernández, que implica una distribución más equitativa entre las provincias. La Argentina tiene que cerrar brechas con respecto a la distribución de ingresos. El norte argentino históricamente siempre estuvo postergado con respecto a otras regiones. Este diseño del presupuesto federal nos llena de entusiasmo y alegría. Nos genera esperanza de un futuro mejor”. También el mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, destacó anoche a través de su cuenta de Twitter “la derogación del vergonzoso decreto por el cual se otorgó en el año 2016 a la ciudad de Buenos Aires un aumento de la coparticipación en casi un 300%”. “Reclamamos muchas veces la derogación de esa afrenta al federalismo argentino; fueron más de 4 años de una transferencia vergonzosa de recursos bajo una idea de centralismo, en desmedro del resto del país”, añadió. Por su parte, la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, expresó a traves de su cuent de Twitter que “reducir desigualdades para una Argentina federal” y explicó que “junto a otros 18 gobernadores, apoyamos la medida anunciada por el Presidente para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado. Diálogo sobre la distribución de recursos, para evitar favoritismo”. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, manifestó a través de sus redes sociales el apoyo frente a las medidas anunciadas ayer por el Presidente referido a los fondos coparticipables entre ciudad y provincia de Buenos Aires: “Sólo respetando el espíritu de nuestra constitución, reduciendo desigualdades y corrigiendo desequilibrios, construiremos una verdadera Argentina Federal”, destacó Rodríguez Saá en su twitter, acompañado sus dichos con la imagen del comunicado firmado por varios gobernadores y gobernadoras del país. Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, respaldó la decisión del Presidente sobre la distribución de la coparticipación federal, “para empezar a corregir los desequilibrios de un país concentrado”. Luego de la publicación de la solicitada firmada por 19 gobernadores, titulada “Reducir desigualdades para una Argentina federal”, Perotti sostuvo que “a partir del diálogo podremos trabajar por una Argentina federal”. A través de su cuenta de Twitter, el santafesino señaló que “las y los gobernadores respaldamos la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández”. Además, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, explicó que la carta de apoyo “se gestó entre todos” y señaló que “hay que analizar que en el año 2016 casi la totalidad de los gobernadores nos opusimos a que se haya dado esa transferencia de fondos por tener la policía a la ciudad de Buenos Aires”, en declaraciones radiales. Para el mandatario sanjuanino, aquel decreto “desequilibraba el federalismo” y recordó: “A mí no me pagan por separado las funciones de la policía de San Juan. Es parte de las obligaciones que con la coparticipación nos hacemos cargo”. Finalmente, en declaraciones a Telam, el vicegobernador de Corrientes, Gustavo Canteros, dijo entender que “la medida tomada por el presidente Fernández está dirigida a dar una solución a la provincia de Buenos Aires, que enfrenta un reclamo de la Policía Bonaerense”. Y que “no obstante, como oportunamente lo expresó el Gobernador Gustavo Valdés, la reasignación de la coparticipación es un tema federal y debe ser consensuado por todas las provincias, que deben acordar una justa asignación de los recursos, por lo que pienso que esa será la manera de paliar las asimetrías que hoy existen dentro del país, y que dificultan el desarrollo equitativo de las provincias argentinas”.

