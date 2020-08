El gobierno bonaerense oficializó el cogelamiento de la tarifa eléctrica hasta fin de año

El Gobierno bonaerense oficializó hoy el congelamiento hasta fin de año de las tarifas eléctricas de las cuatro principales distribuidoras -que pertenecen a la firma DESA- que proveen el servicio en el territorio provincial, y que están bajo jurisdicción de la administración del gobernador Axel Kicillof. Lo hizo a través de la Resolución 576 publicada hoy en el Boletín Oficial del distrito, que aprobó el acuerdo rubricado el 4 de agosto pasado por el gobernador y su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, con el presidente del grupo DESA que concentra a las cuatro concesionarias eléctricas (Eden, Edes, Edea y Edelap), Rogelio Pagano. Se trata de una adenda que suspende los aumentos tarifarios que regían hasta el 30 de junio por un plazo adicional de 180 días corridos, “ante el impacto que la crisis sanitaria tuvo en la capacidad de pago de los usuarios”. Además, se estableció que, durante ese plazo, “se continuará con el proceso de análisis y revisión de los ingresos requeridos y reconocidos en los cuadros tarifarios resultantes de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que incluye el cumplimiento de las inversiones comprometidas a cargo de la Subsecretaría de Energía”. (Télam)

