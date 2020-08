El municipio aborda la inseguridad del distrito con presencia de gendarmeria

El Municipio de San Vicente continúa trabajando en materia de seguridad y prevención en las tres localidades que componen el distrito. Se trata de la presencia de Gendarmería Nacional Argentina, que arribó a la comuna tras las gestiones del Intendente Nicolás Mantegazza. Las fuerzas nacionales se encuentran recorriendo los barrios mediante patrullajes con móviles identificables y en forma pedestre. Durante el día los uniformados realizan controles sobre las zonas más comerciales y de mayor flujo de personas. En tanto por la noche, Gendarmería recorre las calles mediante vehículos, que permiten ampliar la cobertura y brindar mayor seguridad a los vecinos. Entre los trabajos que viene realizando GNA, logró desarticular un robo a un supermercado en la ciudad de Alejandro Korn, sobre la calle Juan Manuel de Rosas. Se trató de la aprehensión de un masculino de 36 años que intentó escapar del autoservicio tras percibir la presencia de las fuerzas de seguridad. En tanto, en el día de ayer se llevaron adelante actividades sobre puntos fijos de interceptación y acción dinámica en Domselaar, a través de patrullajes a modo de saturación. Se implementaron tareas de palpación de armas y requerimientos de capturas y otras restricciones. Además se trabajó sobre los permisos de circulación y documentación vehicular. Los abordajes que se desarrollan de forma frecuente son realizados con personal de la Secretaría de Protección Ciudadana, en conjunto con el Comando de Patrullas, la Unidad Táctica Operativa Inmediata, el Grupo de Prevención Motorizada y la Superintendencia de Seguridad Región Capital.

