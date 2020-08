Cayó delincuente que utilizaba inhibidores satelitales de alarmas para robar elementos de autos

La Policía bonaerense realizó un operativo ayer en el estacionamiento del Supermercado Disco de las calles Amenedo y Martín Rodríguez de Adrogué, logrando detener a un malviviente que se desplazaba en un vehículo que habría sido robado en Florencio Varela. En poder del delincuente se encontró un inhibidor satelital de señal que le permitían sustraer elementos de vehículos estacionados en el lugar. El detenido posee múltiples antecedentes en toda la zona (Turdera, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Almirante Brown) como robo agravado de vehículos, portación de arma de guerra en dos hechos y robo calificado. Interviene la UFI N° 11 de Lomas de Zamora. Todo comenzó cuando el encargado del Supermercado Disco de Adrogué alertó a la Policía sobre la actitud sospechosa del detenido, que utilizaba un inhibidor satelital para ingresar a vehículos y sustraer elementos de su interior como por ejemplo llaves. Ello le permitiría en forma posterior realizar robos bajo la modalidad entradera o escruche. El encargado le cerró el portón de ingreso, por lo que el sospechoso huyó a pie recorriendo 70 metros, tras lo cual fue detenido por la Policía. Fue identificado como Nievas Maximiliano Leonel de 38 años de edad. Al momento de ser detenido se le incautaron el inhibidor de señal, tres llaves de diferentes autos, un handy de corto alcance y demás elementos que hacen a la investigación. El aprehendido resulta ser parte y estar relacionado en investigaciones referentes a entraderas y escruches en viviendas de los distritos vecinos, lo que concretaría con las llaves que sustraía de los vehículos a los que accedía.

