Cascallares apoyó la declaración de servicios públicos a la telefonía, la tv paga e internet

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, respaldó la decisión del Presidente Alberto Fernández de declarar Servicios Públicos a la telefonía celular, a los servicios de internet y a la televisión paga. “Esta decisión habla a las claras de un Estado Presente para garantizar el acceso a los servicios públicos y cuidar el bolsillo y la economía de las familias argentinas y brownianas”, indicó el jefe comunal. Mariano Cascallares agregó que “necesitamos un Estado que regule, que cuide los intereses de las argentinas y los argentinos. No es posible que las empresas concreten aumentos tarifarios sin la aprobación del Estado que debe regular estos servicios”, y finalizó: “Así se recuperan herramientas regulatorias que en los últimos años se había ido perdiendo”. Finalmente el intendente de Almirante Brown coincidió con Alberto Fernández en que la educación, a la cultura y a la comunicación constituyen derechos básicos que deben preservarse buscando garantizar su acceso para la ciudadanía en general.

