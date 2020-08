Nuevo camiones al servicio de los vecinos de San Vicente

En el día de hoy el Municipio de San Vicente incorporó cuatro nuevos camiones Iveco O Km, que se suman a la flota de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos para la realización de diferentes tareas. Estos nuevos equipos fortalecerán los trabajos que se están llevando adelante en cada una de las tres localidades que conforman el distrito, pero además, engrosan el patrimonio municipal como también lo sucedió con las nuevas camionetas del área de Seguridad. Los vehículos serán distribuidos 2 en San Vicente, 1 para Alejandro Korn y 1 para Domselaar. Servirán para los operativos de recolección de ramas y para el traslado de la tosca que se utiliza en el mejorado y mantenimiento de los caminos en los barrios. Esta incorporación posibilitará acelerar los tiempos en la realización de cada una de las actividades del área de Servicios, y además lograr una mayor cobertura de territorio en cada una de las tres ciudades. Desde el Municipio agradecieron al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, al Presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo y a Valeria Dallera, Presidenta de Provincia Leasing, por hacer posible la concreción de esta gran inversión para la comuna.

