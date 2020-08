El municipio potencia los operativos de poda de seguridad y la instalación de luces LED

El Municipio de Almirante Brown informó que viene multiplicando los operativos de poda de seguridad y despeje de luminarias en los barrios y en las localidades de todo el distrito. Con estas acciones se busca mejorar el efecto lumínico en las calles y de ese modo contribuir a la prevención del delito dándole más seguridad a las vecinas y los vecinos. En paralelo, la Comuna browniana avanza con la instalación de 16 mil nuevas luminarias con tecnología LED para reemplazar a las antiguas lámparas. El programa en marcha contempla el recambio de luminarias de 250 w y 400 w de Sodio por tecnología LED. Las pruebas realizadas en el campo por las autoridades muestra que se han incrementado por lo menos cuatro veces los niveles lumínicos aumentando significativamente la calidad de la iluminación. Con este tipo de políticas públicas también se mejora claramente la prevención del delito en todas sus formas. El intendente Mariano Cascallares destacó que “los despejes de luminarias como también las podas de seguridad son acciones concretas que estamos desarrollando como una forma de dar respuestas a nuestros vecinos y mejorar la prevención ciudadana en el distrito”.

