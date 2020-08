Detienen a banda que robaba caños de gasoducto en todo el país

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Vicente, en conjunto con efectivos policiales, se procedió a la aprehensión de un grupo de personas que se encontraban robando tubería de un viejo gasoducto del distrito. Se trató de una banda que venía cometiendo ilícitos en diferentes provincias del país. Tras recibir la alerta y realizar un recorrido de unos 22 kilómetros, las fuerzas de seguridad se apersonaron en el lugar indagando sobre las actividades que se venían realizando. Se solicitan los respectivos permisos de trabajo, sobre los cuales se denota la falsedad de los mismos, que correspondían a la personería jurídica “Vera S. A”, careciendo de permiso del municipio, de la Dirección Provincial de Vialidad, como así tampoco contrato con la firma Metrogas que encomendara la extracción y transporte de los caños de hierro del tendido en desuso. Tras las averiguaciones pertinentes, se constató que el supuesto gerente de la empresa estaba involucrado en un millonario robo de caños en todo el país y mantenía pedido de captura de la Justicia Federal de Salta y la Justicia de Instrucción Criminal y Correccional de la Rioja. Además mantiene un registro de delitos en las provincias de La Pampa, Santa Fe, Chubut, Catamarca, Buenos Aires y Salta. Ante ello se convocó a Personal Policial, refuerzo de patrullas municipales y se procedió a la aprehensión de 6 personas masculinas, el secuestro de dos camiones, uno de ellos cargado con caños de gasoducto, una retroexcavadora, una camioneta Toyota y una garrafa con soplete utilizada para corte de los caños. Se trasladó todo ello a la Comisaría Primera de San Vicente, a los efectos de labrar las actuaciones correspondientes con intervención del Ministerio Público.

