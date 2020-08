En el Mes de las Infancias, el municipio sumo juguetes a los módulos del servicio alimentario escolar

El Municipio de Almirante Brown incorporó juguetes a 48. 548 módulos alimentarios que se reparten en los establecimientos educativos, en el marco del Mes de las Infancias. De esta manera, además del tradicional módulo alimentario que se entrega por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) en las escuelas primarias y en los jardines de infantes, las familias reciben un juego de mesa, juguete o golosina para agasajar a los niños y niñas del nuestro distrito. “Trabajamos muy fuerte con el equipo de Educación, de Desarrollo Social y de todos los establecimientos educativos de Almirante Brown para que en este Mes de las Infancias cada niña y niño reciba una sonrisa incluso en medio de la pandemia que estamos atravesando”, indicó el intendente Mariano Cascallares. Entre los establecimientos escolares en los que se está llevando adelante esta iniciativa se encuentra la Escuela Primaria Nº7, de José Mármol, donde ayer miércoles se entregaron 325 módulos alimentarios con cartas y juegos de mesa. En este sentido, entre las docentes que estaban armando y entregando los módulos se encontraba Laura, quien luego de 27 años transitó su último día en la escuela antes de jubilarse. “Es un orgullo muy grande estar acá con mis compañeras en este contexto tan atípico. Trabajando hasta el último día en nuestra querida escuela y hoy, además de los bolsones, entregando juguetes para los alumnos”, apuntó. También en esa localidad browniana, pero en el Jardín de Infantes Nº 947, el Municipio de Almirante Brown repartió ese día 140 módulos alimentarios con juguetes. Desde la Comuna, precisaron además, que esta iniciativa “se va a replicar todo el mes en los 62 jardines de infantes y las 81 escuelas primarias de gestión estatal de todo Almirante Brown”.

