El Municipio que conduce Nicolas Mantegazza invierte en nuevas luminarias para la seguridad en los accesos a los barrios

El Municipio que conduce Nicolás Mantegazza, invierte en nuevas luminarias. En esta oportunidad se trata de una obra de ampliación y puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de iluminación led para la calle Lavalle, de la localidad de San Vicente. Las acciones se desarrollaron sobre la traza que comprende desde San Martín hasta Iturralde, a lo largo de 2500 metros. Se trabajó en la puesta en valor de las torres de iluminación y el cambio de equipamiento, más renovado y de menor consumo energético. Además, los trabajos se complementaron con tareas de poda de seguridad, para que en conjunto con las nuevas luminarias garanticen el tránsito y accesos seguros contribuyendo a la prevención del delito. Estas obras se suman a las que ya comenzaron en la Ruta 210 desde la calle Roma hasta Ruta 6, destacando que el tramo entre indio Bares y Ruta 6 no contaba con sistema de iluminación y se colocarán desde cero tanto columnas como luminarias.

Both comments and pings are currently closed.