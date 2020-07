Presidente salió al cruce de un artículo periodístico: “Esta nota narra hechos que jamás sucedieron”

El presidente Alberto Fernández pidió hoy a los medios que no “dividan con mentiras” y reafirmó el compromiso de su gobierno en la construcción de una Argentina “más justa, sin personalismos ni poderes bifrontes”, salir al cruce de un artículo periodístico. “No suelo desmentir a la prensa. Pero esta nota narra hechos que jamás sucedieron. Nos unimos para construir una Argentina más justa, sin personalismos ni “poderes bifrontes”. Todos somos necesarios y todos tenemos un rol. Que no nos dividan con mentiras”, escribió el Presidente en su cuenta de la red social Twitter. Fernández acompañó su posteo con una nota del portal Infobae, titulada “Alberto, el poder no es bifronte, te la tenés que sacar de encima ya…”, en alusión a un pedido para correr del escenario político a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el artículo, ese reclamo es atribuido al ex presidente Eduardo Duhalde, en una supuesta conversación mantenida con el Presidente la semana pasada en la quinta de Olivos, algo que Fernández desmintió.

Both comments and pings are currently closed.