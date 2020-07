Reclamo de intendentes y de Kicillof por Edesur y millonaria multa para la empresa

Los intendentes del sur del Coburbano le elevaron un airado reclamo al Ente Nacional Regular de la Energenia (ENRE) solicitándole que la empresa prestadora Edesur SA resuelva las interrupciones en el suministro eléctrico y restablezca el servicio en las zonas más afectadas. Quilmes, Lanús, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Almirante Brown son los distritos más afectados por los cortes eléctricos. Concretamente durante la última reunión por zoom entre los jefes comunales y el gobernador Axel Kicillof que el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien reclamó respuestas urgentes para las vecinas y los vecinos que padecen los problemas recurrentes en el servicio de Edesur SA. Y en gobernador Kicillof se plegó al pedido de Cascallares y el resto de los mandatarios. En ese contexto, trascendió que el ENRE acaba de sancionar a Edesur SA por deficiencias en la atención comercial a los usuarios y las usuarias. Mediante la resolución 63/2020 en ENRE aplicó una sanción de 168 millones de pesos a la distribuidora Edesur SA y resolvió que dicha multa deberá ser acreditada en las cuentas de la totalidad de las usuarias y los usuarios del servicio de distribución de energía, “Esta resolución tiene como fin brindar respuesta a los usuarios y garantizarles la calidad de la atención que debe brindar la empresa concesionaria”, indicó Edesur SA. Vale recordar que el Municipio de Almirante Brown acaba de intimar a Edesur SA por los cortes y la denunció en la Justicia para que normalice el servicio en lo inmediato.

