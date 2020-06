Coronavirus: en una semana aumentó 29% la ocupación de camas de terapia intensiva

El Ministerio de Salud informó hoy que 472 personas se encuentran internadas en unidades de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de coronavirus en la Argentina, lo que supone un aumento de 29 por ciento en una semana. En todo el país, el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva -no sólo por Covid-19 sino en general- es de 48,3% y asciende a 54,1% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según la información oficial.

El Ministerio de Salud de la Nación informó esta mañana 17 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 1.167 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 25,3 cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 2,2% sobre los casos confirmados.

