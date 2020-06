El programa DETeCTar desembarcó en las estaciones de trenes de Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que hoy martes 23 de junio desde muy temprano desembarcó con el operativo sanitario DETeCTAr en siete estaciones de trenes del distrito realizando controles de temperatura y pruebas de olfato a los pasajeros que se disponían a subir a las formaciones. Se trata de una herramienta más para prevenir los contagios de Covid-19. Promotoras y promotores de la Salud del Municipio browniano llegaron a las seis de la mañana a las estaciones del ferrocarril y en un trabajo articulado con la Policía Federal -responsable de controlar el permiso oficial obligatorio- comenzaron a realizar pruebas y a tomarle pruebas de gusto y olfato a quienes ingresaban a los andenes, siempre a modo preventivo. Desde fines de mayo pasado la Comuna viene desarrollando el operativo sanitario DETeCTAr casa por casa en las doce localidades de Almirante Brown. Y hace unos días sumó otra estrategia de testeo: el DETeCTAr Telefónico por el cual cada día se realizan miles de controles de salud buscando síntomas a través de llamados por teléfono. Ahora la Comuna que conduce Mariano Cascallares extiende también el DETeCTAr a las estaciones del ferrocarril, con la firme consigna de multuplicar los controles preventivos que permitan seguir cortando la cadena de contagio del Coronavirus.

Both comments and pings are currently closed.