El municipio de Almirante Brown incorporó una ambulancia COVID 4X4

El Municipio de Almirante Brown incorporó una Ambulancia Covid 4 x 4 a su flota del Sistema de Emergencias Médicas 107 AB. Se trata de una unidad que fue donada a la Comuna browniana por la empresa Toyota en el marco de la visita que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, realizó a esa empresa automotriz en Zárate el pasado 27 de mayo. Ayer miércoles se concretó la firma del convenio respectivo entre el intendente Mariano Cascallares y el vicepresidente industrial de Toyota Argentina, Ichiro Ota. Del acto participó el Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia Argentina y vecino de Almirante Brown, Juan Pablo Biondi, junto al secretario general del Municipio browniano, German Bonnemezón. La nueva unidad, que cuenta con equipamiento de última generación, brindará un servicio considerado esencial en el marco de la emergencia sanitaria en todo nuestro distrito, y se suma a la habilitación de nuevos centros de aislamiento para pacientes de Coronavirus, a la apertura del Hospital de Emergencia María Eugenia Álvarez, a la instalación del sistema de Triage en los hospitales provinciales de Almirante Brown, a la colocación de carpas sanitarias y a la apertura de los CAPS Covid por parte del Municipio browniano. En ese marco, la Comuna local informó que se encuentra habilitada la línea 0800 22 COVID (26843) para información y consultas en el marco de la pandemia, junto al 107 y a la línea provincial de atención al vecino 148.

