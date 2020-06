Día del Padre: En Almirante Brown lanzan campaña en defensa del comercio local

La Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional del Municipio de Almirante Brown puso en marcha una campaña de apoyo al comercio local ante la proximidad del Día del Padre. “Al regalo del Día del Padre compralo en nuestra ciudad. Potenciemos el consumo local. Regalá comprando en Almirante Brown”, son algunas de las recomendaciones que está lanzando la Secretaría de Producción browniana en el marco del festejo del próximo domingo 21 de junio. Esta iniciativa del Municipio browniano es fruto del trabajo en conjunto con las cámaras de comercio de Longchamps, Burzaco, Adrogué, Loma Verde y San José. Finalmente el Municipio recomendó comprar en nuestro distrito respetando siempre los protocolos y las medidas de aislamiento social y de prevención del Covid-19 en el marco de la emergencia sanitaria.

Both comments and pings are currently closed.