Kicillof y Cascallares sumaron respiradores para los hospitales de Almirante Brown

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recibió de manos del gobernador bonaerense Axel Kicillof nuevos respiradores y equipamiento médico destinados al Hospital Provincial Lucio Meléndez de Adrogué y al Hospital Provincial Arturo Oñativia de Rafael Calzada. “Seguimos sumando respiradores y equipamiento para los hospitales provinciales de nuestro distrito, en el marco de la pandemia de Coronavirus. Seguimos articulando con Nación y Provincia para cuidar a nuestra gente. Mientras tanto, el hospital María Eugenia Alvarez que construimos con la Nación en el predio de la UPA de Longchamps ya se encuentra listo para la emergencia”, indicó Mariano Cascallares. De la entrega, concretada en dependencias del Ministerio de Salud provincial en Ensenada, participaron también el ministro de Salud de la Nación, Ginés González Garcia, la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán. Según se informó, el nuevo equipamiento ya fue distribuido a fines de la semana pasada tanto en el Lucio Meléndez, como también en el Hospital Arturo Oñativia. Justamente el nosocomio de Rafael Calzada avanzan a todo ritmo los trabajos para poner a punto a dicha institución luego del incendio que sufriera en diciembre del año 2018. Las obras implican una inversión (Provincial y Municipal) de $165 millones que permitirán contar con el hospital totalmente renovado hacia agosto próximo.

