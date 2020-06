El municipio potencia la agenda cultural virtual y estrena programa con la vida de Belgrano

Como todas las semanas, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Coronavirus, el Municipio de Almirante Brown ofrece de forma remota actividades artísticas y recreativas para toda la familia, desde la página del Instituto de las Culturas Brown, en su red social de Facebook. Durante todos los días, los vecinos y vecinas del distrito podrán disfrutar virtualmente de talleres, muestras, música y del lanzamiento, en el Día de la Bandera, del primer programa de historia en formato TV dedicado en su estreno a la vida de Manuel Belgrano. Hoy (martes 16), a partir de las 15hs. se brindará un Taller de Macramé (avanzado). En tanto a las 18:30, una vez más, la profesora Florencia Pap, llevará a cabo una clase de danzaterapia. Más tarde a las 20:30, para quienes gustan de las actividades circenses podrán presenciar una Clase de Circo a cargo de Mariela Zukowsky. El miércoles 17, a las 15 hs, la agrupación infantil “Los Bachichas”, dirigido por Chiky Chayle, un vecino de Burzaco, presentará una actividad musical-rítmica para el deleite de los más pequeños del hogar. Por otro lado, a las 18hs, se exhibirá la muestra artística CONTEMPORANEO ONLINE; y a las 20:30, tendrá lugar el espacio Relatos de Cuentos, en la voz de María Anahuarqui Brizuela. El jueves 18, llega a las 15, “El Rato de Zelmira”, con muchas historias para chicos para compartir en familia. En tanto a las 20:30hs., la compañía Cabeza de Alfajor, llevará sonrisas y alegría, no sólo a los niños . El viernes 19, a partir de las 15 hs, una vez más, se ofrecerá un Taller de Macramé; mientras que a las 18hs, se exhibirá la muestra CONTEMPORANEO ONLINE. Más adelante, 20:30, se llevará a cabo una clase Canto, 4° Encuentro, a cargo de la profesora, Mariana Novoa. El sábado 20, a las 15, con el objetivo de seguir impulsando -durante la cuarentena- la creatividad de los pequeños de la familia, se presentará una vez más el espacio NINXS CREATIVOS EN CASA. A las 20:30hs, el Instituto Municipal de las Culturas presentará una nueva propuesta audiovisual, denominada “Archivo Común”. Un programa de debate histórico conducido por Sebastián Ozón, destinado, en su primer entrega, a la figura de Manuel Belgrano. Por último, el 21 de junio, como todos los domingos, llega el momento musical a cargo de “Las Nietas de Mario”, con Mario Varela (abuelo) en guitarra y voz, y sus nietas Eliana y Damaris en percusión, piano,violín y voz, quienes deleitaran con un amplio repertorio. La agrupación, que inició su vida musical en octubre de 2018, a recorrido con éxito distintos escenarios de la región. Esta actividad se desarrollará a partir de las 18.30hs. Más tarde, a las 20:30hs, otra vez es el turno de la presentación del profesor Alejandro Moore, con su taller de Bombo Legüero.

