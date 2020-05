Cascallares y Arroyo recorrieron un centro de aislamiento y un hospital modular en Don Orione

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, realizaron una recorrida por el Centro de Aislamiento que montó el Municipio browniano en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Don Orione y también visitaron el Hospital Modular de Emergencia instalado por la Comuna en el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 12. En ambos lugares Mariano Cascallares le mostró a Daniel Arroyo y a funcionarios de las carteras de Desarrollo Social nacional, y de Salud bonaerense algunas de las acciones del Municipio de Almirante Brown para hacerle frente a la pandemia de Coronavirus. En el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 12 el Municipio montó un hospital modular de emergencia similar al del Hospital Lucio Meléndez. En este caso posee seis habitaciones completas con sanitarios y todo el equipamiento incluyendo gases medicinales. Mientras tanto, en el Centro Integrador Comunitario de Don Orione se instaló un centro de aislamiento para pacientes leves de Covid-19. Estas instalaciones son similares a las del Instituto de Formación Profesional Docente N° 41 del Barrio Vattuone de Adrogué donde ya hay pacientes de Coronavirus. “Continuamos trabajando muy fuerte para montar estos centros de aislamiento, acabamos de sumar el nuevo hospital María Eugenia Alvarez en el predio de la UPA de Longchamps, aportamos equipamientos como Triage, cortinas sanitarias y cámaras térmicas a los hospitales como el Lucio Meléndez, y montamos también estos hospitales modulares de emergencia”, indicó el intendente Mariano Cascallares bajo la atenta mirada de los funcionarios nacionales y provinciales.

Both comments and pings are currently closed.