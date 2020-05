Fernández, sobre la cuarentena: “No debemos dudar de lo hecho y, si no, miren los resultados”

Alberto Fernández advirtió que la “normalidad no existe más” en la vida cotidiana de los argentinos, debido a los efectos de la pandemia del coronavirus, llamó a “no dudar de lo hecho” e invitó, en esa dirección, a “mirar los resultados” comparativos con otros países. “No debemos dudar de lo que hemos hecho, no debemos preguntarnos si hicimos bien porque para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados”, afirmó Fernández, al asistir junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof a la reapertura de la planta industrial de la empresa automotriz multinacional Volkswagen, en General Pacheco. En ese marco, el mandatario destacó que la lucha contra el virus es “un trabajo social conjunto, magnífico, que hasta acá nos ha dado buenos resultados pero estamos lejos de haber terminado el problema, muy lejos y por eso tenemos que ir viendo cómo rehabilitamos el funcionamiento de la economía pero debemos hacerlo con cuidado”. Fernández reafirmó que “se está ante un escenario desconocido” y dijo que “la normalidad que conocimos no existe más, va a haber otra normalidad, hasta que la vacuna aparezca y este mal momento se supere”. El Presidente recorrió esta mañana la planta industrial de Wolkswagen, en General Pacheco, al norte del Gran Buenos Aires, que ayer reabrió sus puertas con 1.500 de sus 3.000 trabajadores, en el marco de la cuarentena. “La planta volvió a trabajar con la mitad de los empleados para preservar las normas de distanciamiento, Me parece que es lo correcto porque no está dicho que el que no fue severo con estos cuidados y no fue estricto y dejó que la economía siguiera funcionando, le haya ido mejor en la economía”, sostuvo. Asimismo, citó que un directivo de la automotriz le señalo que el CEO en Alemania siguió un estricto protocolo sanitario antes de reabrir las plantas: “Tuvo la misma lógica que tuve yo, que lo que más le importó fue preservar la salud de los que trabajan y después le preocupó cómo salir de la cuarentena”, dijo Fernández. En su discurso, el jefe de Estado recordó que Suecia -país que citó durante el último anuncio en Olivos- “tuvo los mismos resultados que aquellos países que hicieron la cuarentena porque el problema es del mundo; no es un problema de la Argentina, de Suecia, de Alemania o de China, es un problema global y como la economía es global se paraliza parte de la economía y no hay forma de sacarla adelante”. En ese sentido, defendió el aislamiento social y obligatorio y dijo que continuará con esa medida “privilegiando la vida de la gente y la salud”.

