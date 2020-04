En Almirante Brown profundizan los operativos de fumigación contra el dengue

El Municipio de Almirante Brown informó que está profundizando los operativos de fumigación que viene desarrollando desde hace meses en los barrios y en las localidades para prevenir y combatir el Dengue. Mientras tanto, la Comuna brownwiana continúa con las recomendaciones para que los vecinos y las vecinas colaboren con la eliminación de los residuos con agua que son potenciales criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue. Los operativos de fumigación se realizan en plazas y espacios públicos, también en los arroyos del distrito y en los barrios donde también hay una fuerte presencia de promotoras de la Salud difundiendo los consejos para combatir a esta enfermedad y especialmente al mosquito transmisor. Más allá de la fumigación, el Municipio que conduce Mariano Cascallares insistió en la necesidad de que los vecinos descacharricen y utilicen repelentes de insectos para alejar al mosquito. Cabe recordar que los síntomas del dengue son fiebre alta, sarpullido y dolor en los músculos y en las articulaciones. En los casos considerados más graves, el dengue puede provocar hemorragia profusa y un shock, que incluso pueden llevar a la muerte. Por eso se recomienda que ante síntomas como fiebre o la aparición de manchas en la piel, náuseas y vómitos, cansancio muscular o sangrado de nariz o encías, acercarse al Caps más cercano.

