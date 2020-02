Cascallares recorrió el polo productivo donde el municipio renueva el mobiliario de las escuelas

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, realizó una extensa recorrida por el Polo Productivo de Don Orione, donde el Municipio browniano lleva adelante trabajos de renovación del mobiliario de los establecimiento educativos del distrito antes del inicio del ciclo escolar. Estas tareas se extenderán durante todo el año. En el Polo Productivo, medio centenar de trabajadores recibe el mobiliario deteriorado de las escuelas y pone manos a la obra. De ese modo, cientos de sillas, mesas, escritorios e incluso armarios y modulares son recuperados recuperándose y quedando en óptimas condiciones para volver a ser utilizados. “Estamos realizando un trabajo muy fuerte de renovación de este equipamiento escolar tan necesario para que las docentes y los alumnos y alumnas puedan iniciar las clases y continuar con las cursadas con las mejores condiciones posibles. Es uno de los aportes que realizamos desde el Municipio”, indicó el jefe comunal. Cascallares recordó que durante todo el verano también se llevó adelante el programa El Municipio Presente en las Escuelas a partir del cual funcionarios, militantes, integrantes del equipo municipal e incluso desde los gremios locales se colaboró en tareas de refacción, pintura y limpieza de las escuelas brownianas. Mientras el intendente realizaba la recorrida ingresaban camiones con mobiliario para repara y salían partidas con material ya renovado para las escuelas. Con trabajos de pintura, herrería y carpintería ser repara el mobiliario y se lo reintegra a cada establecimiento educativo que se pone a punto para recibir a los alumnos y las alumnas el lunes próximo. Acompañó a Mariano Cascallares el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

