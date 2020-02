Cascallares e intendentes en reunion de trabajo con Axel Kicillof

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y los jefes y jefas comunales de la Tercera Sección Electoral mantuvieron un encuentro de trabajo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof e integrantes de su equipo en la Gobernación de La Plata. Durante la reunión se abordaron diferentes políticas públicas que se articulan entre la Provincia de Buenos Aires y los Municipios.

