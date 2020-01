Conmoción en el mundo del deporte: Kobe Bryant y una de sus hijas murieron en un accidente

El astro del básquetbol de EEUU y su hija de 13 años, Gianna, fallecieron en el acto luego de que el helicóptero en el cual viajaban se estrellase en California. Los restantes tripulantes también perdieron la vida en el siniestro. Las autoridades de Los Angeles aún desconocen las causas del hecho. Su esposa, Vanessa, y sus otros hijos no estaban junto con ellos. El básquet está de luto. Bryant, quíntuple campeón de la NBA con los Lakers y dos veces medallista de oro olímpico, falleció junto a su hija en la mañana del domingo en un accidente en las colinas cercanas a Calabasas, en el sur de California. Las causas del siniestro aún son desconocidas, señalaron las autoridades. El medio TMZ informó que la esposa de Bryant, Vanessa, no estaba entre las personas fallecidas en el accidente. El universo de las reacciones por el deceso del eximio exbasquetbolista fue tan amplio que abarcó colegas suyos, de los más diversos deportes, artistas y políticos. El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia. El alcalde del condado de Los Angeles, Alex Villanueva, apuntó que la lista de pasajeros y tripulación de la aeronave antes del despegue aseguraba que en el helicóptero se trasladaban nueve personas. Los informes del periódico Los Angeles Times dieron cuenta que “había condiciones de niebla en las colinas sobre Calabasas”, uno de los presumibles motivos por los cuales la máquina Sikorsky S-76 chopper cayó a tierra. En principio, Bryant, campeón olímpico con el seleccionado de los Estados Unidos en Beijing 2008 y Londres 2012, se dirigía hacia la conocida ‘Mamba Academy’, el centro de entrenamiento deportivo para jóvenes atletas que él mismo había ideado a fines de 2018. El helicóptero fue descrito como un Sikorsky S-76, dijo el vocero de la Administración Federal de Aviación, Allen Kenitzer. Michael Jordan, considerado el mejor basquetbolista de la historia, escribió un sentido mensaje sobre la muerte de Bryant. “Para mí era como un hermano menor, lo quería mucho”, afirmó. Jordan agregó que se sentía schockeado por la noticia de la muerte de Bryant, a quien definió como “un padre extraordinario” con su hija Gianna, quien murió en el mismo accidente aéreo, y con los tres otros hijos que tuvo con su esposa Vanessa. “Las palabras no pueden describir el dolor que estoy sintiendo. Amaba a Kobe. Fue como un hermano pequeño para mí. Solíamos hablar con frecuencia y extrañaré mucho esas conversaciones. Un competidor feroz, uno de los más grandes del juego y una fuerza creativa”, dijo. El exbasquetbolista de la selección argentina, campeón olímpico y miembro de la “Generación dorada”, Emanuel Ginobili, escribió en redes sociales consternado debido a la muerte de uno de los mejores profesionales del basquet de la historia, con quien compartió temporada desde distintos equipos. “Devastado”, puso Ginobili, histórico exjugador de San Antonio Spurs, equipo con el cual enfrenó a Bryant en numerosas oportunidades.

