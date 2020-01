Inflación sin freno en diciembre: cerró el 2019 con suba de precios más alta en 30 años

La inflación no frenó en diciembre de 2019, consultoras estiman que la cifra estuvo por m{as del 4%. Ya con las cifras del último mes, estiman que la suba de precios anual superó el 50% y alcanzó al menos el 53%, un récord que no se veía desde 1991. El próximo 15 de enero se dará a conocer la cifra de diciembre y el de 2019. Consultoras ya hacen sus propias estimaciones sabiendo que no se desaceleró. Para Elypsis en diciembre la inflación fue del 4,2%, apenas 0,1 puntos porcentuales por debajo del mes anterior. La suba estuvo impulsada “por reacomodamientos de precios en alimentos y bebidas, salud, y transporte y comunicaciones, principalmente”. La consultora agregó: “Si bien el dólar oficial deprimido por los controles viene conteniendo muchos precios, el año nuevo arranca con presiones en diversos frentes, entre ellos, los alimentos de la canasta básica que comenzarían a tributar IVA”. Con ese análisis, la inflación acumulada del 2019 fue del 54,6%, siete puntos por encima de los 47,6% que registró el Indec para 2018. La suba de precios del año que acaba de terminar sería entonces la mayor desde 1991, cuando los precios subieron 84%, en tiempos en que el país salía de la hiperinflación. Ecolatina estimó de forma preliminar una suba de precios de 4% para diciembre. Con esa última cifra del año, una cálculo inicial sobre la inflación total de 2019 se acerca al 53%. Federico Moll, director de la consultora, dijo: “La cifra es preocupante no sólo por el nivel en sí, sino porque se da con precios atrasados como tarifas y combustibles y con una caída del salario real. Es factible que esa baja del salario ahora empuje aumentos que nominalmente sean altos. Es decir, como la inflación fue alta, los sindicatos van a pedir aumentos altos y eso haga subir el ‘piso’ de inflación”. Moll expresó: “Así, ese ‘piso’ dejaría de ser de 25 o 30 por ciento anual para ascender un nivel más. Eso es peligroso si mirás una serie de precios de largo plazo, que tiende a acelerarse. Un nuevo piso de 40 por ciento da como resultado que el tiempo para reducir la inflación termina siendo bastante mayor”. Para el IPC Bahía Blanca, una medición privada que se concentra en la variación de precios de esa ciudad bonaerense, la inflación de diciembre fue de 5,08%. La aceleración estuvo explicada por aumentos en transporte (9,78%), salud (8,17%) y alimentos (4,26%). El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que hace el Banco Central manifestó que el sector privado espera para diciembre un índice de precios de 4,3% y de 54,6% para todo 2019. El REM aguarda para este año una suba de precios total de 43%. Según Elypsis, “enero recibe un arrastre estadístico de 1,1%”. Estimó que la inflación de enero tenga “una inflación de 3,8%”. “Para todo 2020 mantenemos por ahora nuestra proyección de inflación anual en 43,8%”, subrayaron.

Both comments and pings are currently closed.