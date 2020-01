Axel Kicillof recibirá este mediodía a intendentes opositores

La negociación por la reforma impositiva en la provincia de Buenos Aires tendrá hoy un día decisivo. Axel Kicillof recibirá este mediodía a los intendentes opositores en la sede de la gobernación, mientras en la Legislatura avanzan gestiones para sesionar el jueves de la semana que viene. Lo más probable, según el escenario que describen fuentes de los sectores en pugna, es que haya modificaciones en el proyecto enviado por Kicillof y que se reduzca la escala máxima del aumento al impuesto inmobiliario, fijado en un 75 por ciento en la iniciativa del Poder Ejecutivo.

En la gobernación advierten que no será fruto de un acuerdo, sino que el oficialismo insistirá en su propio proyecto, al menos en lo que hace a los porcentajes de aumentos, y que solo se resignará a los cambios como último recurso para evitar que fracase el trámite de aprobación de la ley, como ocurrió el viernes de la semana pasada. La fórmula para avanzar sin ceder sería iniciar el debate por la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría el oficialismo, y aprobar ahí el proyecto sin cambios. Las modificaciones serían introducidas después por el Senado, con mayoría de Juntos por el Cambio. Diputados aceptaría los cambios. “Cada uno votaría su propio proyecto”, explicó un diputados del oficialismo. La diferencia no tiene efectos prácticos: el camino parece hoy más allanado para que la semana que viene se apruebe la reforma, con cambios que introduzca la oposición. Se trata de una diferencia simbólica. El Frente de Todos se dispone a contrariar la máxima legislativa que indica que para dirimir las disputas parlamentarias el oficialismo debe priorizar la sanción de las leyes y ceder en la batalla discursiva frente a la oposición.

