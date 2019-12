¿Abren los bancos en Argentina el día 31 de diciembre?

El BCRA decidió darles asueto a sus empleados. Conocé qué operaciones podrán realizarse. Una de las primeras resoluciones de las nuevas autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue “proponer” que los bancos cierren sus puertas los días martes 24 y 31 de diciembre. “Las entidades bancarias nucleadas por ABA, Abappra y ADEBA informan que han decidido adherir a la invitación formulada por el Banco Central de la República Argentina de otorgar asueto al personal los días 24 y 31 de diciembre de 2019, motivo por el cual no habrá actividad bancaria en dichas fechas“, comunicó la Asociación de Bancos de Argentina. Eso sí, habrá operaciones que podrán realizarse a través de distintos canales como las aplicaciones webs y el homebanking y los cajeros automáticos y autoservicio. Operaciones que podrán realizarse: consultas, retirar dinero, realizar pagos y transferencias

