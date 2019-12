Fuertes controles viales con alcoholemia en Plaza Brown y otros puntos del distrito

La Plaza Brown de Adrogué, avenidas, cruces y otros espacios públicos son el eje de estos controles. El Municipio de Almirante Brown informó que durante estas Fiestas de Año Nuevo profundizará los operativos de prevención vial con intervenciones antipicadas y exámenes de alcoholemia. Hacen foco en controles en la Plaza Brown. El Municipio de Almirante Brown indicó que durante las presentes Fiestas de Fin de Año profundizará las acciones de prevención vial que lleva adelante los doce meses en barrios y localidades brownianas. “La Plaza Brown de Adrogué y otros paseos públicos, cruces y avenidas de nuestro distrito son los puntos donde en este Fin de Año estamos potenciando los operativos de prevención vial que incluyen pruebas de alcoholemia para l@s automovilistas”, indicó el ese sentido el responsable de Tránsito y Transporte local, Daniel Raimundo. Puntualmente en la Plaza Brown se viene produciendo un fuerte accionar de inspectores municipales que solicitar documentación y realizan test de alcoholemia junto con la Policía Anoche mismo hasta bien entrada hubo controles preventivos en la avenida Yrigoyen y E de Burzaco, focalizando en el evitar picadas. El Municipio finalizó con un mensaje final: “En este Año Nuevo digamosle NO a la Pirotecnia Sonora, respetemos las normas de tránsito y evitemos conducir si consumimos alcohol”. #TodosSomosBrown

