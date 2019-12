Retiran del mercado botellas de Manaos por causar vómitos y diarrea

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retiró este sábado de forma preventiva tres lotes de gaseosa Manaos sabor cola. La medida fue tomada debido a que el producto presentaba “características organolépticas alteradas”: sabor químico (a plástico o solvente), y su consumo se ha asociado a la aparición de síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos y diarrea). La empresa Refres Now informó que se trata de la “bebida sin alcohol a base de extractos de cola gasificada, contenido neto: 2,25 lt, marca Manaos – Felices Fiestas, RNPA N° 02-600424, RNE N° 02- 034004. Lotes: 123959, Vto: 15/06/20; 123974, Vto: 16/06/20; 123996, Vto: 17/06/20”. La Unidad de Coordinación de Alimentos (UCAL) del Ministerio de Agroindustrias de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Alimentos de esta Administración, han realizado una auditoría en la planta elaboradora y continúan la investigación dirigida a identificar el origen de estos eventos.

Ante esta situación, la ANMAT recomienda al público que se abstenga de consumirlas, y en caso de haberlo hecho y presenten alguno de los síntomas descritos realice una consulta médica. Asimismo, los comerciantes que tengan en su poder parte de estos lotes para fines comerciales deberán cesar su venta. Ante cualquier duda o consulta, los interesados podrán comunicarse con ANMAT Responde al 0800-333-1234, de lunes a viernes de 8 a 20. y sábado, domingo y feriados de 10 a 18 hs. o vía correo electrónico a responde@anmat.gov.ar.

Both comments and pings are currently closed.