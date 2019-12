Axel Kicillof: “La oposición tomó la decisión política de que no tuviéramos ley”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, habló tras la falta de consenso para tratar la ley impositiva y criticó que la oposición “en lugar de negociar, hizo un show mediático”. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo referencia a la falta de acuerdo para tratar la Ley impositiva bonaerense y aseguró que “la oposición tomó la decisión política de que no tuviéramos ley”. En ese marco, agregó “en lugar de negociar, se hizo un show mediático” y rechazó que la ley sea un “impuestazo”, ya que no se plantea “un aumento en términos reales” para la mayoría de los contribuyentes, a la vez que sostuvo que “la ley es necesaria porque tenemos muchas urgencias, y algunas de ellas son tremendas”. “La oposición tomó la decisión política de que no tuviéramos ley impositiva”, dijo en una entrevista con Página 12. En ese contexto, explicó que el proyecto enviado por el poder ejecutivo al Congreso aplica “una escala progresiva” y aseguró que “casi nadie vería una actualización de sus egresos en impuesto inmobiliario mayor que la inflación”. “Simplemente necesitábamos contar con los recursos para atender las emergencias”, agregó al tiempo que reveló que “la negociación avanzó sin problemas” hasta la noche del jueves, y que debió interrumpirse con la idea de ser continuada al día siguiente, pero que “llegó la hora y no se presentó nadie”. “En lugar de eso los opositores empezaron a recorrer los canales de televisión diciendo que nuestro plan implicaba un impuestazo salvaje contra la clase media. Cosa que no habían dicho en las mesas de negociación”, afirmó. “En lugar de negociar, el macrismo decidió hacer un show mediático. El viernes los opositores hicieron valer su mayoría para no dar quorum y no quisieron seguir negociando”, añadió. Al respecto, repitió que el esquema propuesto por la gobernación es progresivo y que “de ninguna manera es un impuesto impagable, como dice la oposición” y que “es mentira que no tuvimos voluntad de sentarnos a buscar un punto medio”. “Quisieron obstaculizar”, apuntó el gobernador bonaerense, que dijo esperar que desde la oposición “tomen una actitud diferente” y “que dejen de mentir en la televisión”. “Tomaron la decisión política de obstaculizar e impedir. Dicen que buscan defender a los sectores medios pero en el inmobiliario urbano el 84 por ciento tendría una diferencia en el 2020 equivalente a cinco cuotas de 700 pesos”, finalizó.

