Operativo de limpieza conjunto en la avenida Donato Alvarez entre los municipio de Brown y Quilmes

El Municipio de Almirante Brown llevó adelante junto al Municipio de Quilmes un operativo integral de limpieza conjunto en toda la avenida Donato Álvarez, el cual incluyó la desobstrucción de sumideros y la eliminación de microbasurales. El operativo, que fue encabezado por cuadrillas de la Secretaría de Gestión Descentralizada, se concentró en la limpieza integral de las calles, los cordones, las veredas y la desobstrucción de aproximadamente 40 sumideros. En este sentido, durante todo el procedimiento se utilizaron diferentes maquinarias y equipamiento, entre los que se encontraban tres camiones, una mini pala, una retropala y una batea. “Seguimos trabajando en todos los rincones de Almirante Brown. En este caso coordinando con el partido vecino de Quilmes un operativo de limpieza integral en la avenida Donato Álvarez, una arteria fundamental que atraviesa varias localidades de nuestro distrito”, subrayó el intendente Mariano Cascallares. Entre las autoridades presentes, estuvieron por parte del Municipio de Almirante Brown el director de Logística, Alejandro Stocco; el coordinador general de Mantenimiento del Espacio Público, Damián Aranda y los delegados Nazareno Roselli (Rafael Calzada), Humberto Morelli (San José) y José Vélez (San Francisco Solano). Cabe recordar que recientemente los Municipios de Almirante Brown, Lomas de Zamora y Quilmes realizaron también un importante megaoperativo de seguridad conjunto con el Ministerio de Seguridad bonaerense en la intersección de Donato Álvarez y Pasco. El procedimiento se llevó adelante en a fines de marzo en la zona limítrofe entre los tres partidos y contó con la presencia de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI), de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), de Comisarías y del Comando de Patrullas.

