Julián Álvarez supervisó las obras en la pileta del Parque Eva Perón, el Microestadio Lionel Messi y el Vivero Municipal

El intendente de Lanús Julián Álvarez recorrió el Parque Eva Perón para supervisar los trabajos de reparación que permitieron la recuperación de la pileta municipal, las obras que se están realizando en el Microestadio Lionel Messi y las tareas de limpieza, desmalezamiento y corte de pasto que se están realizando en el resto del velódromo. Asimismo, el jefe comunal visitó el Vivero Municipal, donde Lanús Gobierno comenzó con las tareas de mantenimiento para la preservación de la flora local y la difusión de especies nativas dentro de la ciudad. “Recuperar los espacios públicos es uno de los objetivos principales de nuestra gestión y una parte fundamental en la construcción de la ciudad que nos merecemos”, afirmó Álvarez.

