Cascallares asumió en Brown y convocó a trabajar para seguir transformando el distrito

El intendente electo Mariano Cascallares, asumió este lunes un nuevo mandato al frente del Municipio de Almirante Brown convocando a “trabajar muy fuerte para seguir transformando nuestro distrito” sobre tres pilares: un Estado presente, la comunidad organizada y la Justicia Social A 150 años de la creación del Municipio de Almirante Brown y a 40 años del retorno de la Democracia, la ceremonia se llevó adelante en la Casa de la Cultura de Adrogué, donde también tomaron juramento los nuevos funcionarios del gabinete municipal y las concejalas y concejales electos. Tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, Mariano Cascallares asumió un nuevo mandato al frente del Ejecutivo Municipal y sostuvo que “para nosotros el Estado es transformarle la vida a nuestros vecinos” y remarcó “nuestra vocación es seguir trabajando para que Almirante Brown continúe avanzando”. “Renovamos nuestro compromiso con la Salud, la Educación Pública y con nuestros vecinos porque creemos en un Estado presente, en la comunidad organizada y en la Justicia Social, reivindicando la buena política, la militancia y la tarea social”, destacó el jefe comunal browniano. En esa línea enumeró algunas de las históricas obras realizadas en estos años de gestión, entre ellas la apertura de 47 nuevas instituciones educativas, los nuevos pasos bajo nivel, el Viaducto de la Rotonda Los Pinos, la creación de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) con su primer edificio de aulas, la pavimentación de las avenidas Espora, República Argentina y Capitán Olivera y de miles de calles más, el recambio de luminarias LED cubriendo casi la totalidad del distrito, obras hídricas y de cloacas y agua potable, entre muchas más. Finalizó Mariano Cascallares sosteniendo que “la enorme responsabilidad que hoy estamos contrayendo es, primero que nada, asumir todo lo hecho. Es tomar el compromiso, porque esa experiencia de lo hecho, sin ningún tipo de duda, nos da la posibilidad y el conocimiento de saber todo lo que falta por hacer. Ese es el compromiso, esa es la responsabilidad que tenemos de estar al lado de nuestra gente”. Posteriormente, el intendente Cascallares puso en funciones a los integrantes del gabinete que lo acompañarán durante la gestión, entre ellos: Juan Fabiani (Secretaría de Gobierno), Alan Grin (Secretaría General), Miguel Faienza (Secretaría de Economía y Hacienda), Walter Gómez (Secretaría de Salud), Bárbara Miñán (Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos) y Atilio Gari (Gestión Descentralizada. También asumieron Paula Eichel (Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana), Federico Sassone (Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional), Sergio Pianciola (Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología), Ignacio Villaronga (Secretaría de Política Ambiental y Hábitat), y Fernando Lorenzo (Secretaría de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos). También juraron Emilio Klubus (Instituto de Investigaciones Históricas y Patrimonio Cultural), Jonathan Frisa (Instituto Municipal del Deporte), Víctor Capparelli (Instituto Municipal de la Economía Social) y Ariel Hernán Fernández (Agencia de Recaudación Municipal), entre otros funcionarios municipales. Además, previo a la asunción del jefe comunal se tomó juramento a los doce nuevos ediles elegidos en las elecciones generales del 22 de octubre, de los cuales siete corresponden al espacio Unión por la Patria, tres por La Libertad Avanza y dos por el PRO. En este sentido, Nicolás Jawtuschenko fue elegido como presidente del Concejo Deliberante, además de la elección de las autoridades parlamentarias. En esta importante ceremonia, dijeron presente la senadora bonaerense María Rosa Martínez; el senador bonaerense Federico Fagioli y los ex intendentes brownianos Julio Busteros, Daniel Bolettieri y Jorge Antonio Villaverde, además de funcionarios, funcionarias, delegados y delegadas municipales de Almirante Brown. También estuvieron presentes autoridades y representantes de instituciones intermedias y culturales, fuerzas de seguridad, médicos y profesionales de la salud de los hospitales y centros de salud locales, de la comunidad educativa de los distintos niveles de enseñanza, de la Universidad Nacional Guillermo Brown, del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, de los distintos credos religiosos, bomberos, ex combatientes de Malvinas, vecinos y vecinas, entre muchas presencias más.

