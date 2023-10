Qué pasará con el fin de semana largo de noviembre con el balotaje

Este domingo 22 de octubre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales 2022, y quedó confirmado el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. balotaje.Lo cierto es que la segunda vuelta electoral ya tiene fecha y coincide con un fin de semana largo. Cuándo es el balotaje Como ningún candidato a Presidente obtuvo, en las generales de octubre, el 45% de los votos o el 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo en las elecciones generales, los dos más votados deberán enfrentarse en un.Lo cierto es que La norma además fija al 19 de noviembre como fecha para una eventual “segunda vuelta electoral“. En estas Elecciones 2023 se eligen presidente y vicepresidente, y 130 diputados y senadores, según se especifica en el anexo de la norma. Qué pasa con el fin de semana largo con el balotaje Lo cierto es que el sábado 18 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, feriado trasladable y que según el cronograma oficial del 2023, se pasa al lunes 20 de noviembre para formar un fin de semana largo. Es decir que con el balotaje, el domingo 19 en medio del fin de semana largo podría generar una baja importante tanto en el turismo como en la cantidad de votantes.

Both comments and pings are currently closed.