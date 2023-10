Este domingo de elecciones habrá transporte público gratuito en Brown

Con el objetivo de consolidar la participación ciudadana y garantizar el derecho a voto, el Municipio de Almirante Brown informó que adhirió a la iniciativa del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que estableció la gratuidad del transporte público para este domingo 22 de octubre. La medida abarca tanto a transporte de colectivos como de trenes, durante todo el día y con una frecuencia como la de un día sábado, todo con la impronta de garantizar el traslado de todos los vecinos y vecinas de la región. Se trata del decreto 273/23 del Ministerio de Transporte Provincial que establece la gratuidad de todo el transporte público automotor de tipo urbano, interurbano de media distancia y larga distancia y los servicios de transporte público fluvial. La normativa incluye, además, en su resolución 435/2023 del Ministerio de Transporte de la Nación, la gratuidad del transporte urbano ferroviario. De esta manera, este domingo 22 de octubre en las Elecciones Generales los vecinos y vecinas de Almirante Brown podrán acercarse a los centros de votación a cumplir con el compromiso con la democracia.

