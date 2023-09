Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron la escuela secundaria 81 y la ampliación de la primaria 83

El gobernador Axel Kicillof inauguró junto al director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, Mariano Cascallares y Juan Fabiani la nueva Escuela de Educación Secundaria N° 81 y también la segunda etapa de las obras de la Escuela Primaria N° 83, que incluye diez nuevas aulas y laboratorio, en la localidad de Ministro Rivadavia. Esta histórica actividad se llevó adelante primero en la Escuela Secundaria N° 81 donde se realizó el tradicional corte de cintas y se descubrió una placa conmemorativa junto a la comunidad educativa. En el mismo predio en el que se encuentra la Escuela Primaria N° 83 conformando un Polo Educativo para el Barrio Los Pinos. Esta nueva Secundaria, que ampliará significativamente la matrícula de estudiantes en la zona, consta de seis aulas, núcleos sanitarios para alumnos y docentes, un salón de usos múltiples, hall, dependencias administrativas, buffet y también un playón deportivo de 600 metros cuadrados. De esta manera, en una sola manzana el Municipio de Almirante Brown concretó el desarrollo de un Polo Educativo en la localidad de Ministro Rivadavia, ya que en primer lugar había sido inaugurado en 2018 el Jardín de Infantes N°961, en 2021 la Escuela Primaria N°83 y esta vez la Escuela Secundaria N°81. “Hoy es un día histórico para Almirante Brown. Con estas dos nuevas escuelas que estamos inaugurando ya suman 44 los establecimientos educativos que abrimos en nuestro distrito durante los últimos años”, explicó Mariano Cascallares. Remarcó, en esa línea, que desde el 2015 “logramos abrir 13 nuevos jardines de infantes, escuelas primarias como la N°83 en cuyas instalaciones hoy estamos inaugurando su segunda etapa con más aulas, y también duplicamos las escuelas técnicas”, añadió. Posteriormente, las autoridades se dirigieron a la mencionada escuela primaria, que fue inaugurada en 2021, donde en esta oportunidad se presentaron las obras de ampliación a partir de la creación de 12 nuevas aulas, núcleos sanitarios, hall de acceso, salón de usos múltiples, una biblioteca, un laboratorio de computación y dependencias administrativas. De esta histórica actividad, participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Fernando Lorenzo; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestilleros; el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto; y la jefa Distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión, entre otras autoridades.

