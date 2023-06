Los mejores regalos para papá están en la feria de emprendedores del “Incuba Brown”

Se acerca el Día del Padre y el Municipio de Almirante Brown recordó que en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” de Burzaco se encuentra la Feria de Emprendedores con más de 45 stands ofreciendo una amplia variedad de productos locales a precios accesibles. Se trata del establecimiento ubicado en la calle Cruz del Sur N°1195, donde de lunes a viernes, de 9 a 18 horas y los sábados, de 9 a 13 los vecinos y vecinas pueden encontrar una gran variedad de stands de distintos rubros que son una alternativa ideal para encontrar el regalo perfecto para papá. Entre la amplia variedad de propuestas para este Día del Padre, pueden encontrarse tablas y kits de asador, tazas, vasos, cuadros de arte, estampados, materas, muebles de madera, delantales y ropa, entre muchas propuestas más. Un dato fundamental a tener en cuenta es que todos los productos se venden a precios accesibles debido a que no hay intermediarios en el proceso de comercialización, ya que el Municipio de Almirante Brown les brinda el espacio a los emprendedores de forma gratuita. Entre los rubros disponibles se encuentran también el textil, estampados, cerámicas, muebles de madera, adornos en madera, marroquinería, muñecos, peluches, esencias, cuadros de arte, bijouterie, lencería y cosmética natural, entre otros. “Estamos muy contentos porque Incuba Brown es un faro en Almirante Brown para la comercialización de nuestros emprendedores y también para que desarrollen y potencien sus proyectos a través de cursos y capacitaciones”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, destacó que con Juan (Fabiani) y todo el equipo municipal “trabajamos cada día para brindar mayores oportunidades de comercialización sin intermediarios, por eso cada uno de los emprendedores cuenta con un stand gratuito para que ofrezcan sus productos y también se formen en materia de comercialización”. Cabe destacar además que todos los emprendimientos que forman parte de Incuba Brown acceden a capacitaciones gratuitas por parte del Municipio de Almirante Brown para que puedan potenciarlos. Con tales fines, se llevan adelante cursos de marketing digital, uso de redes, venta online y también vinculados a administración y armado de presupuestos y stock, entre muchos otros.

